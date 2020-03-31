Справочный курс гривны 31 марта повышен на 42,5 коп до уровня 27,6286 грн/$1

|Показатель
|30.03.20
|31.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0553
|27.6286
|1.52
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:32 31.03.2020 |
Национальный банк 31 марта повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 42,5 коп. до 27.6286 UAH/USD.
|Показатель
|30.03.20
|31.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.0553
|27.6286
|1.52
Данные: НБУ
|
|
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