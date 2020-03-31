Национальный банк обнародовал видение развития рынка кредитных союзов в Украине

Национальный банк обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитных союзов"- первый из шести запланированных секторальных документов, в которых будущий регулятор рынков небанковских услуг описывает текущее их состояние, проблемы и планируемые изменения в их регулировании.

Как сообщает на сайте НБУ, при разработке видения, изложенного в Белой книге, была принята во внимание важная роль кредитных союзов в повышении доступности финансовых услуг для широких слоев населения, ведь они работают преимущественно в сельской и отдаленных местностях.

Кроме того, отмечается, что благодаря новациям, которые планирует воплотить Национальный банк, кредитные организации и их клиенты получат: расширенный перечень услуг; высокий уровень доступности их услуг; возможность создания собственного центра финансовой интеграции; новые инструменты поддержки ликвидности и платежеспособности.

В то же время Национальный банк отмечает, что будет осуществлять комплексный надзор за деятельностью кредитных союзов, применяя риск-ориентированный подход в вопросах лицензирования, регулирования и надзора. Кроме того, руководствуясь принципами пропорциональности требований к уровню рискованности союза, будет осуществляться перспективный прогноз для понимания потенциальных рисков, раннего выявления проблем и своевременного реагирования.

Усовершенствованное регулирование рынка и параллельное расширение возможностей для участников обеспечат более глубокое проникновение кредитных союзов на финансовом рынке, обеспечат более эффективный, капитализирован и стрессоустойчивый рынок, где надежно защищены права потребителей финуслуг, отмечается в сообщении.

Учитывая, что предложенные в Белой книге изменения являются существенными для рынка, их внедрение будет происходить постепенно с учетом объективных возможностей кредитных союзов выполнить эти требования. Предложения и видение, изложенные в Белой книге, не являются окончательными и являются открытыми для обсуждения, а потому центробанк призывает заинтересованных участников рынка активно участвовать в обсуждении подходов к регулированию и присылать предложения на адрес split_feedback@bank.gov.ua.

По состоянию на конец сентября 2019 году в Украине насчитывалось 337 союзов, объединявших более 465 тыс. человек. Общий объем активов кредитных союзов составляла 2,4 млрд грн.