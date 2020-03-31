Финансовые новости
- |
- 31.03.20
- |
- 20:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 30.03.20
11:51 31.03.2020 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|28.02
|9.5500
|8.2212
|02.03
|9.5612
|8.2751
|03.03
|9.4000
|8.1562
|04.03
|9.3650
|8.2766
|05.03
|9.2270
|8.2114
|06.03
|9.3955
|8.2906
|10.4713
|10.03
|10.1964
|10.3346
|9.4384
|11.03
|11.0278
|11.4963
|12.6819
|12.03
|11.3194
|14.2943
|14.9589
|13.03
|12.9607
|14.4605
|16.03
|12.5357
|16.3297
|17.03
|14.8864
|20.2677
|18.03
|13.3500
|21.4416
|24.1838
|19.03
|13.4118
|22.3056
|20.03
|12.7500
|12.0137
|23.03
|11.4214
|11.6684
|24.03
|11.8750
|9.4741
|25.03
|13.5000
|8.9834
|26.03
|13.1667
|9.2816
|27.03
|13.0000
|9.7511
|30.03
|12.5625
|9.1550
Данные НБУ.Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Жить по-старому: Чем Тарану не угодила реформа питания в ВСУ
|Тройной удар. Зачем Сивохо сделали коллаборантом без портфеля
|За год Украина должна выплатить по долгам почти 300 миллиардов гривень, дефолт по ним невозможен — эксперты
|Рада приняла закон об открытии рынка земли в Украине с 1 июля 2021г
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 31.03.20
|Объем выполненных стройработ в Украине в феврале сократился на 2,8% - Госстат
|Доллар дорожает к иене в последний день финансового года в Японии
|Справочный курс гривны 31 марта повышен на 42,5 коп до уровня 27,6286 грн/$1
|Биржи АТР 31 марта закрылись преимущественно ростом вслед за американскими площадками
|Национальный банк обнародовал видение развития рынка кредитных союзов в Украине
Это интересно
|Представлены смартфоны Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+. Самый огромный оптический датчик и первый в мире 10-кратный оптический зум
|Босс Peugeot объяснил, почему исчезают кабриолеты и купе
|В Лондоне появилась улица, где от каждого фонаря можно зарядить электрокар
|Bugatti начала печатать детали гиперкаров из титана
|В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов
|Европейский уборщик космического мусора стал на шаг ближе к реальности
|Теперь аккумуляторы смартфонов Huawei и Honor будут жить дольше. В EMUI появилась новая функция