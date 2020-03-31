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Золото дешевеет 31 марта на укреплении доллара к мировым валютам
10:06 31.03.2020 |
Цена на золото снижается во вторник на фоне роста курса доллара по отношению к большинству основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.48 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,52%, до 1634,7 доллара за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро - росла на 1,07%, до 14,283 доллара за унцию.
Давление на стоимость золота во вторник оказывает курс доллара, который растет по отношению к большинству основных мировых валют. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышается на 0,27%, до 99,55 пункта. При этом показатель непрерывно снижался с 20 по 30 марта. За это время он опустился на 4,5%.
Главный рыночный стратег-аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), сказал агентству Рейтер, что давление на золото оказывают рост курс доллара и положительная динамика на мировых фондовых рынках. Так, основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в большинстве показывают слабый рост на макроэкономических данных из КНР. Кроме того, индексы США закрылись в понедельник ростом в среднем на 3,5% на фоне оптимизма инвесторов по восстановлению экономики страны.
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