Евро дешевеет 31 марта перед статистикой из еврозоны

Курс евро к доллару снижается во вторник утром перед макростатистикой из еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 EET курс евро к доллару снижается до 1,1014 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1046 доллара за евро, курс доллара к иене растет до 108,3 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,81 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,2%, до 99,38 пункта.

Во вторник инвесторы ожидают публикацию ряда макроэкономических данных, надеясь оценить масштабы влияния коронавируса на состояние экономик стран. Все больше экспертов склоняется ко мнению, что распространение коронавируса приведет многие страны к рецессии.

Позднее федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует данные о безработице в стране. Эксперты ожидают, что в марте показатель вырос до 5,1% с февральской отметки в 5%, на которой он находится 10 месяцев подряд, с мая 2019 года.

Кроме того, европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные по годовой инфляции в еврозоне. Ожидается, что в марте, по предварительной оценке, показатель составил 0,8% против значения февраля в 1,2%.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончались.