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Денежные переводы в Украину за год выросли почти на 1 млрд долларов
Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 12017 млн долларов, что на 8,2% больше, чем за 2018 год (11111 млн долларов). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные квартальной статистики Национального банка Украины.
НБУ учитывал в своей статистике как официальные, так и неофициальные каналы поступления денег в Украину.
По данным НБУ, в четвертом квартале 2019 года объем частных переводов в Украину достиг 3282 млн долларов, т.е. около 7,1% от ВВП Украины.
Как отмечается в публикации НБУ, больше всего переводов в 2019 году поступило в Украину из Польши - 3686 млн долларов. Далее идут Россия (1234 млн долларов), Чешская Республика (1113 млн долларов), США (984 млн долларов), Великобритания (601 млн долларов) и Италия (498 млн долларов).
Из стран ЕС поступило 7856 млн долларов, что составляет 65,4% от общей суммы переводов в 2019 году.
Напомним, по данным НБУ рост частных переводов из-за рубежа был одной из причин укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.
В НБУ еще до начала кризиса констатировали замедление роста трудовой миграции из Украины.
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