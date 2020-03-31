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Нацбанк 30 марта вновь воздержался от продажи валюты для поддержки курса гривни
23:30 30.03.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в понедельник, 30 марта, не продавал и не покупал валюту на межбанковском валютном рынке.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, передает БизнесЦензор.
"Рынок балансировался без нашего участия около отметки 28 грн/$. Спрос и предложение валюты со стороны бизнеса в целом уравновешены", - сказано в сообщении.
Нацбанк отмечает, что также не наблюдается ажиотажного спроса на валюту со стороны населения.
"В течение прошлой недели граждане в целом продавали валюты даже больше, чем покупали, учитывая как операции через кассы, так и через онлайн приложения банков", - указывают в НБУ.
Как сообщалось, на минувшей неделе с 23 по 27 марта Национальный банк продал на межбанковском рынке $76,8 млн, тогда как на предыдущей неделе продажа валюты превышала $1 миллиард. В итоге курс гривни стабилизировался на уровне около 28 грн/$.
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