Аналитик: в марте майнеры больше продавали биткоинов, чем добывали

По наблюдениям аналитика CoinDesk Омкара Годбоула, на фоне мартовского восстановления биткоина с отметки $3867 до почти $7000 майнеры продали больше криптовалюты, чем добыли.

Ниже на графике видно, что накануне и после обвала рынка 12-13 марта индикатор MRI был выше отметки 100:

Значения индикатора выше круглой отметки указывают на то, что майнеры продают больше, чем добывают, уменьшая свои запасы цифрового золота.

Если же MRI ниже 100, это значит, что майнеры аккумулируют монеты и продают меньше, чем добывают. Также это косвенно указывает на неуверенность крупнейших участников рынка в том, что цена выдержит давление массированных продаж.

«Если цена биткоина способна резко вырасти от локальных минимумов и покупатели могут без существенного влияния абсорбировать проданное майнерами дополнительное предложение, это признак силы рынка в целом», - заявили аналитики Digital Assets Data.

По словам основателя стартапа ByteTree Чарли Морриса, в среду, 25 марта, майнеры значительно сократили запасы. Однако распродажи не пошатнули рынок, что подтверждает его силу.

«Биткоин-майнеры продали 2788 BTC, добыв при этом 1588 BTC. Это поставило рынок под удар, но он принял его. Это бычий сигнал»