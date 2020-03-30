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Депозитные ставки для физлиц 30.03.20
17:28 30.03.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 30 марта 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.82
|0.78
|0.17
|6 мес.
|12.03
|0.99
|0.31
|9 мес.
|12.14
|0.91
|0.21
|12 мес.
|12.07
|1.30
|0.44
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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