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Курс доллара 30 марта корректируется к другим основным валютам после продолжительного снижения
14:14 30.03.2020 |
Курс доллара растет в понедельник днём по отношению к большинству основных мировых валют после падения на протяжении шести торговых сессий подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.48 EET курс доллара к иене увеличивается до 107,93 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,89 иены, курс евро опускается до 1,1069 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1140 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) повышается на 0,59%, до 98,95 пункта.
Рост индекса доллара в понедельник происходит после его непрерывного снижения с 20 марта. За это время показатель опустился на 4,5%, и текущая динамика американской валюты - скорее техническая коррекция, нежели свидетельство каких-то серьёзных изменений в настроениях на валютном рынке, на котором продолжают довлеть "вирусные страхи", считают некоторые эксперты.
Так, аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, отмечают, что опасения по поводу распространения коронавируса и экономических последствий приостановок производства в мире в связи с этим по-прежнему доминируют на валютном рынке, но "колебания в понедельник относительно сдержанные и намного меньше, чем на предыдущих сессиях".
"Я думаю, справедливо говорить, что риск все еще высок. Новости из Китая намного лучше, в Италии улучшение, чего не скажешь о новостях из Великобритании и, конечно, из США", - также цитирует агентство мнение старшего валютного стратега RBC Capital Markets в Лондоне Адама Коула (Adam Cole).
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