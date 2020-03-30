Справочный курс гривны 30 марта повышен на 17,5 коп до уровня 28,0553 грн/$1

|Показатель
|27.03.20
|30.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2320
|28.0553
|0.626
Данные: НБУ
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12:27 30.03.2020 |
Национальный банк 30 марта повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 17,5 коп. до 28.0553 UAH/USD.
|Показатель
|27.03.20
|30.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2320
|28.0553
|0.626
Данные: НБУ
|
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