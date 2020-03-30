Золото 30 марта дешевеет на уходе инвесторов в ликвидность из-за коронавируса

Цена на золото снижается в понедельник утром на стремлении инвесторов вывести денежные средства для покрытия потерь по позициям на фондовых рынках в свете ситуации с коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 0,69%, или на 11,35 доллара, до 1642,45 доллара за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро - на 3,64%, до 14,005 доллара за унцию.

Давление на настроения инвесторов оказывают опасения по поводу мировой рецессии в результате пандемии коронавируса. На этом фоне наблюдаются распродажи на мировых фондовых биржах и, чтобы покрыть потери на них, инвесторы выводят средства с рынка золота.

"Я бы не сказал, что золото потеряло свой статус в качестве надежного актива, но если ситуация в экономике продолжит ухудшаться, оно может стать источником финансирования", - сказал агентству Рейтер представитель CMC Markets.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения коронавирусом, почти 30 тысяч человек скончались. Вызванные этим меры правительств в целом ряде стран заставляют многих аналитиков говорить о неизбежности глобальной рецессии.

Сенат и администрация президента США ранее в пятницу отреагировала на ситуацию, одобрив пакет мер в 2 триллиона долларов. А страны G20 пообещали в пятницу вложить более 5 триллионов долларов в мировую экономику. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила, что во избежание массовых дефолтов и банкротств необходимо увеличить размер финансовых вливаний, также сообщает агентство.