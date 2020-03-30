Финансовые новости
- |
- 30.03.20
- |
- 19:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Иена укрепляется к доллару на стремлении инвесторов к «безопасным» активам
09:32 30.03.2020 |
Курс доллара к иене опускается в понедельник утром, поскольку из-за коронавируса инвесторы отдают предпочтение более надежным активам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 EET курс доллара к иене снижается до 107,76 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,89 иены. Курс евро опускается до 1,1095 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1140 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,37%, до 98,73 пункта.
Иена утром укрепляется к доллару, поскольку инвесторы готовятся к длительному периоду неопределенности, вызванной распространением коронавируса в мире, и отдают предпочтение более надежной японской валюте.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.
Соединенные Штаты тем временем по количеству заражений новым типом коронавируса опередили Италию. По последним данным, количество подтвержденных случаев заболевания в стране превысило 140 тысяч, скончались от вируса почти 2,5 тысячи американцев.
"Акцент в значительной степени смещается в сторону оценки ущерба. Вирус все еще "витает в воздухе", это немного влияет на неприятие риска", - считает валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сыун (Sim Moh Siong), которого цитирует Рейтер.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Денег МВФ пока не будет: Как «слуги» Коломойского убивали рейтинг Зеленского в Раде
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла «антиколомойский» закон в первом чтении
|Тройная угроза из Кремля. Как Путин будет принуждать Зеленского к плану Ермака
|Пленки Лероса: Сможет ли Зеленский отправить Ермака в отставку
|Война на Донбассе. Как оккупанты делают коронавирус своим «биологическим оружием»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Аналитик: в марте майнеры больше продавали биткоинов, чем добывали
|НБУ передал банкам еще 180 миллионов наличных долларов
|Депозитные ставки для физлиц 30.03.20
|Курс доллара 30 марта корректируется к другим основным валютам после продолжительного снижения
|Налоговый комитет Рады поддержал «антиколомойский» законопроект
|Верховный суд перенес слушание по иску Суркисов против ПриватБанка
Это интересно
|В Лондоне появилась улица, где от каждого фонаря можно зарядить электрокар
|Bugatti начала печатать детали гиперкаров из титана
|В Google Play появятся сотни бесплатных фильмов
|Европейский уборщик космического мусора стал на шаг ближе к реальности
|Теперь аккумуляторы смартфонов Huawei и Honor будут жить дольше. В EMUI появилась новая функция
|У AMD украли исходные коды будущих графических процессоров, в том числе и Xbox Series X
|Педофилы-сатанисты, кокаин и коровья моча. Дюжина конспирологических теорий о коронавирусе