Иена укрепляется к доллару на стремлении инвесторов к «безопасным» активам

Курс доллара к иене опускается в понедельник утром, поскольку из-за коронавируса инвесторы отдают предпочтение более надежным активам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 EET курс доллара к иене снижается до 107,76 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,89 иены. Курс евро опускается до 1,1095 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1140 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растёт на 0,37%, до 98,73 пункта.

Иена утром укрепляется к доллару, поскольку инвесторы готовятся к длительному периоду неопределенности, вызванной распространением коронавируса в мире, и отдают предпочтение более надежной японской валюте.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.

Соединенные Штаты тем временем по количеству заражений новым типом коронавируса опередили Италию. По последним данным, количество подтвержденных случаев заболевания в стране превысило 140 тысяч, скончались от вируса почти 2,5 тысячи американцев.

"Акцент в значительной степени смещается в сторону оценки ущерба. Вирус все еще "витает в воздухе", это немного влияет на неприятие риска", - считает валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сыун (Sim Moh Siong), которого цитирует Рейтер.