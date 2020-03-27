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Binance выпустила дебетовую карту с поддержкой криптовалют
17:39 27.03.2020 |
Популярная криптовалютная биржа Binance анонсировала выпуск Binance Card, которая позволит совершать покупки в BTC и BNB в 46 млн торговых точек в 200 странах.
Binance Card не отличается от любой другой платежной карты, за исключением того, что ее эмитентом выступает Binance.com, а средства вносятся в биткоинах или Binance Coin (BNB) через одноименное приложение.
Физическая карта будет доступна в ближайшие недели, начиная c Малайзии и Вьетнама, позднее - для жителей других стран. Чтобы стать ее обладателем, необходимо скачать приложение Binance Card, зарегистрировать новый аккаунт и единоразово перевести на баланс карты $15. В дальнейшем ежемесячные или ежегодные сборы не взимаются.
Интерфейс приложения Binance Card позволит отслеживать информацию о состоянии баланса, совершенных транзакциях и параметрах безопасности карты. По заверениям биткоин-биржи в дальнейшем потребуется только переводить BNB и биткоины c Binance на кошелек Binance Card.
Возможности выпущенной карты наглядно продемонстрировал глава Binance Чанпэн Чжао.
Напомним, ранее Coinbase стала первой компанией, предоставившей возможность осуществлять мобильные платежи в цифровых валютах через Google Pay.
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