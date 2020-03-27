Binance выпустила дебетовую карту с поддержкой криптовалют

Популярная криптовалютная биржа Binance анонсировала выпуск Binance Card, которая позволит совершать покупки в BTC и BNB в 46 млн торговых точек в 200 странах.

Binance Card не отличается от любой другой платежной карты, за исключением того, что ее эмитентом выступает Binance.com, а средства вносятся в биткоинах или Binance Coin (BNB) через одноименное приложение.

Физическая карта будет доступна в ближайшие недели, начиная c Малайзии и Вьетнама, позднее - для жителей других стран. Чтобы стать ее обладателем, необходимо скачать приложение Binance Card, зарегистрировать новый аккаунт и единоразово перевести на баланс карты $15. В дальнейшем ежемесячные или ежегодные сборы не взимаются.

Интерфейс приложения Binance Card позволит отслеживать информацию о состоянии баланса, совершенных транзакциях и параметрах безопасности карты. По заверениям биткоин-биржи в дальнейшем потребуется только переводить BNB и биткоины c Binance на кошелек Binance Card.

Возможности выпущенной карты наглядно продемонстрировал глава Binance Чанпэн Чжао.

Напомним, ранее Coinbase стала первой компанией, предоставившей возможность осуществлять мобильные платежи в цифровых валютах через Google Pay.



