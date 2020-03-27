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Депозитные ставки для физлиц 27.03.20
17:23 27.03.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 27 марта 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.88
|0.66
|0.14
|6 мес.
|12.15
|1.04
|0.31
|9 мес.
|12.18
|1.09
|0.31
|12 мес.
|12.19
|1.40
|0.47
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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