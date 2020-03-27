НБУ на 2-м обмене наличного доллара 30 марта увеличит предложение до $180 млн при неудовлетворенном спросе 25 марта $130 млн

Национальный банк Украины (НБУ) на втором обмене наличного доллара 30 марта увеличит предложение до $180 млн при неудовлетворенном спросе 25 марта $130 млн, сообщил заместитель главы центробанка Олег Чурий.

"Мы, как и обещали, смогли провести несколько аукциона по обмену наличной валюты на безналичную... Провели первый аукцион по обмену наличного доллара на безналичный $130 млн, спрос значительно превышал предложение. Он составлял около $280 млн. В связи с этим мы пропорционально удовлетворили заявки банков, а мы проводили этот обмен среди 14 банков, так называемых системных банков... Дальнейшие планы: мы собираемся в понедельник провести следующую операцию по обмену наличного доллара на безналичный, на этот раз сумма будет $180 млн", – сказал он в ходе пресс-брифинга в пятницу

"Я думаю, в конце недели у нас будет еще один аукцион",- добавил он.

По словам Чурия, НБУ видит спрос на наличный доллар, тогда как спрос на наличный евро полностью удовлетворен.