НБУ отмечает существенное падение спроса на валюту, сократил интервенции до $80 млн за неделю

Национальный банк Украины (НБУ) с начала недели продал на межбанковском валютном рынке до $80 млн, сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Если на прошлой неделе НБУ для сглаживания колебаний на валютном рынке проводил интервенции на более чем $1 млрд, то на этой неделе ситуация более-менее сбалансированная: два дня НБУ совсем не выходил на рынок, а объем интервенций, который мы проводили за три дня недели, составил немногим меньше $80 млн", – сказал он в ходе пресс-брифинга в пятницу.

Чурий подчеркнул, что спрос на валюту на этой неделе существенно снизился. В частности, если на прошлой неделе украинцы больше покупали валюты, чем продавали, то на этой неделе ситуация обратная.

Он также отметил, что основной спрос на валюту исходит от украинских резидентов, которые покупают инвалюту для выполнения экспортных контрактов и для исполнения своих долговых обязательств.

Как сообщалось, 23 марта регулятор купил на межбанке $50 млн, после, во вторник и в среду, не проводил интервенции на рынке, а в четверг вернулся на рынок и приобрел почти $11 млн.

Согласно данным Нацбанка, на прошлой неделе регулятор купил на межбанке $50 млн, продал $1,088 млрд, а с 10 по 13 марта продал на $981,60 млн.