Справочный курс гривны 27 марта понижен на 12 коп до уровня 28,2320 грн/$1

|Показатель
|26.03.20
|26.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1107
|28.2320
|0.43
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
12:22 27.03.2020 |
Национальный банк 27 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 12 коп. до 28.2320 UAH/USD.
|Показатель
|26.03.20
|26.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1107
|28.2320
|0.43
Данные: НБУ
|
|
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