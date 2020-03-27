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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27.03.2020
12:11 27.03.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 27 марта 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Альфа-банк
|28,2000
|Земельный капитал
|28,2502
|Земельный капитал
|28,1810
|OTP Bank
|28,3000
|Правекс
|28,1500
|Ощадбанк
|28,5500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,1000
|Укрстройинвестбанк
|28,6000
|OTP Bank
|28,1000
|Правекс
|28,6500
|Укрэксимбанк
|28,0500
|Приватбанк
|28,6533
|Приватбанк
|28,0500
|Альфа-банк
|28,7000
|Укрстройинвестбанк
|28,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,7000
|Окси банк
|28,0000
|Креди Агриколь
|28,7000
|Креди Агриколь
|28,0000
|Укрэксимбанк
|28,7000
|Глобус
|28,0000
|Окси банк
|28,7500
|Банк Сич
|28,0000
|Глобус
|28,9000
|Ощадбанк
|27,6500
|Банк Сич
|29,0000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Проминвестбанк
|29,0000
|Проминвестбанк
|26,5000
|Украинский Капитал
|29,0000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Креди Агриколь
|31,0000
|Проминвестбанк
|30,4000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,9000
|Ощадбанк
|30,9500
|OTP Bank
|30,8000
|OTP Bank
|31,0000
|Приватбанк
|30,7500
|Земельный капитал
|31,1419
|Банк Сич
|30,7000
|Глобус
|31,2000
|Альфа-банк
|30,7000
|Укрстройинвестбанк
|31,4500
|Укрстройинвестбанк
|30,6000
|Альфа-банк
|31,5000
|Земельный капитал
|30,5258
|Окси банк
|31,6000
|Окси банк
|30,5000
|Правекс
|31,6000
|Правекс
|30,4000
|Приватбанк
|31,6456
|Глобус
|30,2000
|Банк Сич
|31,7000
|Укрэксимбанк
|29,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|31,7000
|Ощадбанк
|29,2500
|Укрэксимбанк
|31,7500
|Проминвестбанк
|29,1000
|Креди Агриколь
|31,9000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Украинский Капитал
|32,0000
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