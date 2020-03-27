Золото дешевеет 27 марта на фиксации прибыли инвесторами

Стоимость золота в пятницу утром слабо снижается, поскольку инвесторы предпочитают фиксировать прибыль, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,41%, или на 7,55 доллара - до 1643,9 доллара за тройскую унцию, майского фьючерса на серебро - росла на 0,49%, до 14,742 доллара за унцию.

В пятницу инвесторы предпочитают фиксировать прибыль перед выходными днями. На этой неделе стоимость металла выросла почти на 9% благодаря плохим данным по безработице в США и мерам стимулирования экономики со стороны Федерального резерва.

Накануне министерство труда страны сообщило, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 21 марта составило 3,283 миллиона, что явилось максимальным показателем за всю историю наблюдений.

"Я не вижу никакой реальной причины продавать золото в данный момент, кроме как, чтобы получить прибыль до выходных", - отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер. "Все по-прежнему выглядит хорошо для золота, за исключением страшной потребности в продажах", - добавил он.