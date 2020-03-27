Нацбанк вынес на обсуждение законопроект о финансовых услугах

Национальный банк вынес на общественное обсуждение предложения к законопроекту "О финансовых услугах и деятельности по предоставлению финансовых услуг".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Национальный банк, под регулирование которого в рамках проекта "сплит" с 1 июля 2020 года переходят небанковские финансовые учреждения, обнародовал для общественного обсуждения предложения к проекту закона "О финансовых услугах и деятельности по предоставлению финансовых услуг". Они предусматривают существенное осовременивание подходов к общим основам функционирования и регулирования рынков финансовых услуг", - говорится в сообщении.

Этот документ станет первым из ряда проектов законов, которые будут подготовлены и представлены в Верховную Раду по усовершенствованию законодательства относительно рынков небанковских финансовых услуг (НФП). Их принятие позволит участникам рынка получить качественно новые правила деятельности, благодаря которым расширятся их возможности функционирования, определятся дальнейшие перспективы развития и улучшатся регулирование и надзор за ними.

В общем, разработанные предложения включают в себя три ключевых блока. Первый блок посвящен определению принципов предоставления финансовых услуг и перечню видов финансовых услуг, а также исчерпывающему описанию норм, регулирующих взаимодействие с потребителем.

Второй блок касается непосредственно поставщиков финансовых услуг. Он описывает требования к поставщикам финансовых услуг, в частности, структуры собственности, капитала, организации системы управления и контроля, ведения бухгалтерского учета и отчетности. Кроме требований, этот блок также предусматривает расширение возможностей для участников рынка: возможность создания саморегулируемых организаций (СРО), упрощение процедуры регистрации и лицензирования, возможность в одной лицензии совместить право на предоставление целого ряда финансовых услуг.

Третий блок охватывает вопросы государственного регулирования и надзора за деятельностью по предоставлению финансовых услуг. Он описывает универсальные принципы надзора и государственного регулирования, порядок взаимодействия и координации действий между государственными регуляторами, основные нормы по надзору и инспекции, подходы к применению корректирующих мер и мер воздействия.

В итоге, подготовленные Национальным банком предложения к проекту закона "О финансовых услугах и деятельности по предоставлению финансовых услуг" должны создать надежный, эффективный и прозрачный рынок финансовых услуг, где защищены права потребителей и созданы условия для развития компаний-участников рынка.

Общественное обсуждение предложений продлится до 1 мая 2020 года.