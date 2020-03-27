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Доллар дешевеет 27 марта на новых мерах поддержки экономики
08:10 27.03.2020 |
Курс доллара опускается в пятницу утром на фоне снижения спроса на валюту из-за новых экономических стимулов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.28 EET курс доллара к иене снижался до 108,45 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 109,58 иены. Курс евро рос до 1,1058 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1028 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,32%, до 99,03 пункта.
Ослабление доллара вызвано снижением спроса на валюту из-за новых мер стимулирования, которые принимают центробанки разных стран. Эти меры успокаивают инвесторов, прекращая распродажи на фондовых рынках, вызванные пандемией коронавируса.
Накануне лидеры стран "большой двадцатки" пообещали вложить более 5 триллионов долларов в глобальную экономику для поддержки государств, чтобы смягчить социальные, экономические и финансовые последствия пандемии.
Теперь участники рынка ожидают, что Палата представителей США позднее в пятницу проведет голосование за пакет финансовой помощи в размере 2 триллионов долларов. В среду законопроект был единогласно одобрен сенатом США.
"Мы будем находится в крайне затруднительном положении на валютных рынках до конца месяца. Некоторые из них еще не скорректировались, а некоторые теперь окажутся недостаточно застрахованными, учитывая значительный разворот на фондовых рынках на этой неделе", - сказали агентству Рейтер аналитики National Bank of Australia.
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