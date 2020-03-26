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Депозитные ставки для физлиц 26.03.20
17:43 26.03.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 26 марта 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.59
|0.71
|0.18
|6 мес.
|11.93
|1.01
|0.37
|9 мес.
|12.18
|1.02
|0.31
|12 мес.
|11.97
|1.32
|0.54
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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