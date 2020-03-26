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Финансовый лизинг в Украине в 2019г увеличился на 18%
Небанковские финансовые учреждения в 2019 году заключили договора финансового лизинга на сумму около 26,3 млрд грн, что на 18,3%, или на 4 млрд грн, больше, чем за 2018 год, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Украины Александр Залетов.
О его словам, за год количество заключенных договоров финансового лизинга возросло на 50%, или на 5,2 тыс. ед., и составило около 15,5 тыс. ед.
По мнению Залетова, значительное увеличение финансового лизинга в основном вызван ростом финансирования этих операций за счет банковских кредитов, средств международных финансовых организаций и выпуска лизингодателями долговых ценных бумаг. В частности, объем привлеченных кредитов на конец 2019 года составил 5,8 млрд грн, что на 20%, или на 962 млн грн, больше, чем в предыдущем году. Сумма выпуска корпоративных облигаций составила 254 млн грн (на 70,9%, или на 105 млн грн больше. Средства международных финансовых организаций, которые инвестированы на рынок финансового лизинга, составили 496 млн грн.
Еще одним фактором роста объемов финансового лизинга Залетов назвал дерегуляцию на этом рынке, что способствовало притоку капитала, в т.ч. иностранного. Так, согласного решениям Нацкомфинуслуг, финансовый лизинг могут осуществлять не только финансовые учреждения, но и другие юридические лица, получившие соответствующую лицензию.
По состоянию на конец 2019 года в Украине насчитывалось 439 финансовых учреждений с правом предоставления услуг финлизинга, на них приходится 6,1% объема этого рынка, остальные 93,9% составляют 113 юридических лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но получили лицензию на оказание услуг по финлизингу. При этом 93,4% лизинговых услуг приходится на 20 крупнейших юридических лиц-лизингодателей. Наибольший рост предоставления услуг финлизинга юридическими лицами-лизингодателями за 2019 год было следующим категориям: физлица - 149,7%, физлицам-предпринимателям - 61,4%, юрлицам - 16%.
По данным Залетова, в структуре отраслей финансового лизинга договоров ,заключенных в 2019 году, преобладают сельское хозяйство (6759 млн грн), транспорт (5262 млн грн), сфера услуг (1723 млн грн), пищевая промышленность (1557 млн грн), строительство (1133 млрд грн), металлургия (455 млн грн), компьютерная и телекоммуникационная сфера (353 млн грн), добывающая промышленность (279 млн грн), перерабатывающая промышленность (199 млн грн) и медицинское оборудование (81 млн грн).
В течение 2019 года большинство договоров финансового лизинга заключались на срок от двух до пяти лет (66,2% на сумму 17 376 млн. грн). При этом наблюдается тенденция увеличения доли долгосрочных договоров финансового лизинга. В частности, стоимость договоров финансового лизинга сроком от двух до пяти лет возросла на 35,2%, или на 5,1 млрд грн.
Во время карантина Кабмин Украины установил временные ограничения в работе предприятий, учреждений, организаций, в том числе субъектов хозяйствования - финансовых учреждений, в части обслуживания посетителей, но не запретил их деятельность в целом. В связи с этим Залетов рекомендует лизингодателям более активно использовать дистанционную форму заключения договоров финлизинга. В частности, как это предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг" от 20 сентября 2019 гола, договоры финансового лизинга, кроме бумажной формы, могут заключаться дистанционно: в виде электронного документа, созданного в соответствии с требованиями, определенными законом "Об электронных документах и электронном документообороте", а также путем присоединения клиента к договору, который может быть предоставлен ему для ознакомления в виде электронного документа на сайте лица, предоставляющего финансовые услуги, и/или (в случае предоставления финансовой услуги с помощью платежного устройства) на экране платежного устройства, использующего лицом, предоставляющее финансовые услуги и в порядке, предусмотренном законом "Об электронной коммерции".
Дальнейшее развитие рынка финансового лизинга, по члена Нацкомфинуслуг, будет зависеть от антикризисных мероприятий, которые должны включать увеличение объемов доступного фондирования лизингодателей, упрощение регуляторной среды и введение налоговых стимулов. Важным катализатором роста финансового лизинга может стать также законопроект "О финансовом лизинге" №1111 от 29 августа 2019, который направлен на обеспечение баланса интересов, как лизингодателя, так и лизингополучателя, считает Залетов.
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