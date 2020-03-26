|Показатель
|25.03.20
|26.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9612
|28.1107
|0.535
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
12:23 26.03.2020 |
Национальный банк 26 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 15 коп. до 28.1107 UAH/USD.
|Показатель
|25.03.20
|26.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9612
|28.1107
|0.535
Данные: НБУ
|
|
|Противовирусный бюджет. Когда Зеленский попросит Коломойского оплатить выборы в Днепре
|Каждая пятая стройка в Киеве остановилась на время карантина. Что с ценами
|Коронавирус, банки, земля и Сытник: Для чего Зеленский собирает Раду в субботу
|Три списка олигархов плюс Коломойский. С кем Зеленский поделил Украину
|Денег много не бывает. Как Коломойскому будут компенсировать за Приватбанк
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
|Несмотря на рекомендации НБУ, «Ситибанк» планирует выплатить 2 миллиарда дивидендов
|Биржи АТР 26 марта закрылись снижением после роста на предыдущей торговой сессии
|Каждая пятая стройка в Киеве остановилась на время карантина. Что с ценами
|Финансовый лизинг в Украине в 2019г увеличился на 18%
|Справочный курс гривны 26 марта понижен на 15 коп до уровня 28,1107 грн/$1
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.03.20
|Из-за коронавируса ключи покупателям Geely начали доставлять дроны
|Microsoft оставит Windows 10 без обновлений из-за коронавируса
|Аппаратной основой облачного игрового сервиса Microsoft xCloud вскоре станут консоли Xbox Series X
|Redmi K30 Pro: мощный смартфон с квадрокамерой и чипом Snapdragon 865
|Aston Martin показал первый за последние 50 лет самостоятельно разработанный двигатель
|В распоряжении исследователей коронавируса оказались беспрецедентные вычислительные мощности
|Aston Martin выпустит ещё несколько кроссоверов