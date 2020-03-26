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Остаток средств на корсчетах банков 26.03.20
11:33 26.03.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|26 февраля
|69088.3
|27 февраля
|62325.9
|28 февраля
|60356.3
|2 марта
|56789.7
|3 марта
|49561.7
|4 марта
|50945.4
|5 марта
|59843.5
|6 марта
|57757.0
|10 марта
|54445.2
|11 марта
|56737.2
|12 марта
|51620.7
|13 марта
|46303.1
|16 марта
|51629.3
|17 марта
|47882.7
|18 марта
|41109.1
|19 марта
|39363.7
|20 марта
|36706.7
|23 марта
|88552.7
|24 марта
|78942.8
|25 марта
|77207.4
|26 марта
|75218.8
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 26 марта - 27,9552 грн
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