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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 26.03.2020
11:05 26.03.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 26 марта 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|27,9658
|Земельный капитал
|28,0442
|Укргазбанк
|27,9500
|Креди Агриколь
|28,1400
|Банк инвестиций и сбережений
|27,9000
|Укрстройинвестбанк
|28,3000
|Правекс
|27,8500
|Правекс
|28,3500
|Укрэксимбанк
|27,8000
|Ощадбанк
|28,4000
|Укрстройинвестбанк
|27,8000
|Укрэксимбанк
|28,4000
|Приватбанк
|27,8000
|Приватбанк
|28,4091
|Глобус
|27,7000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,4300
|Банк Сич
|27,7000
|Банк Сич
|28,5000
|Альфа-банк
|27,7000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,6243
|Альфа-банк
|28,5500
|Креди Агриколь
|27,5100
|Глобус
|28,6000
|Ощадбанк
|27,2500
|Укргазбанк
|28,9500
|Украинский Капитал
|27,0000
|Проминвестбанк
|29,0000
|Проминвестбанк
|26,5000
|Украинский Капитал
|29,0000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|30,2000
|Проминвестбанк
|30,4000
|Креди Агриколь
|30,1100
|Земельный капитал
|30,4280
|Земельный капитал
|30,0548
|Глобус
|30,5000
|Приватбанк
|29,9500
|Ощадбанк
|30,5000
|Укрстройинвестбанк
|29,9000
|Укрстройинвестбанк
|30,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,8507
|Правекс
|30,5500
|Правекс
|29,8500
|Альфа-банк
|30,6000
|Альфа-банк
|29,8000
|Банк Сич
|30,7000
|Глобус
|29,7000
|Креди Агриколь
|30,7400
|Банк Сич
|29,7000
|Райффайзен Банк Аваль
|30,8800
|Проминвестбанк
|29,1000
|Укрэксимбанк
|30,9400
|Укргазбанк
|29,0000
|Приватбанк
|30,9598
|Ощадбанк
|29,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|31,0000
|Укрэксимбанк
|28,8500
|Укргазбанк
|31,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Украинский Капитал
|32,0000
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