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CFTC внесла ясность в определение доставки криптовалюты покупателю
09:57 26.03.2020 |
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) единогласно утвердила окончательное руководство по определению фактической доставки цифровых активов, предоставляемых контрагентом или торговой платформой.
Регулятор назвал два главных фактора, демонстрирующих фактическую доставку в «розничных товарных операциях с цифровыми валютами».
Первый - это покупатель, которому обеспечены:
* владение и контроль всего количества товара, независимо от того, был ли он приобретен с использованием кредитного плеча или любым другим механизмом финансирования;
* возможность свободно использовать все количество товара в торговле (вне какого-либо конкретного места исполнения сделки) не позднее 28 дней с даты транзакции и после нее.
Второй - это продавец, который:
* не сохраняет какой-либо доли участия, законного права или контроля над любым товаром, приобретенным с кредитным плечом, на заемные средства или с иными финансовыми условиями, по истечении 28 дней с даты транзакции.
CFTC впервые предложила руководство по определению момента, в который криптовалюта фактически передается покупателю, в 2017 году. За год до того отсутствие четких правил привело к тому, что регулятор оштрафовал биржу Bitfinex на $75 000 за предполагаемую неправильную передачу средств пользователям.
Председатель CFTC Хит Тарберт подчеркнул, что для формулировки окончательного руководства регулятор взаимодействовал с фирмами и пользователями цифровых активов, LabCFTC и Консультативным комитетом по технологиям.
«Хотя пока неясно, наберут ли так называемые «виртуальные валюты» обороты наравне с традиционными валютами или даже другими классами товаров, критически важно, чтобы США продолжали оставаться лидером в технологии блокчейн», - заключил Тарберт.
Напомним, за 2019 год CFTC собрала более $1,3 млрд штрафов, включая выплаты операторов цифровых валют.
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