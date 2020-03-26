CFTC внесла ясность в определение доставки криптовалюты покупателю

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) единогласно утвердила окончательное руководство по определению фактической доставки цифровых активов, предоставляемых контрагентом или торговой платформой.

Регулятор назвал два главных фактора, демонстрирующих фактическую доставку в «розничных товарных операциях с цифровыми валютами».

Первый - это покупатель, которому обеспечены:

* владение и контроль всего количества товара, независимо от того, был ли он приобретен с использованием кредитного плеча или любым другим механизмом финансирования;

* возможность свободно использовать все количество товара в торговле (вне какого-либо конкретного места исполнения сделки) не позднее 28 дней с даты транзакции и после нее.

Второй - это продавец, который:

* не сохраняет какой-либо доли участия, законного права или контроля над любым товаром, приобретенным с кредитным плечом, на заемные средства или с иными финансовыми условиями, по истечении 28 дней с даты транзакции.

CFTC впервые предложила руководство по определению момента, в который криптовалюта фактически передается покупателю, в 2017 году. За год до того отсутствие четких правил привело к тому, что регулятор оштрафовал биржу Bitfinex на $75 000 за предполагаемую неправильную передачу средств пользователям.

Председатель CFTC Хит Тарберт подчеркнул, что для формулировки окончательного руководства регулятор взаимодействовал с фирмами и пользователями цифровых активов, LabCFTC и Консультативным комитетом по технологиям.

«Хотя пока неясно, наберут ли так называемые «виртуальные валюты» обороты наравне с традиционными валютами или даже другими классами товаров, критически важно, чтобы США продолжали оставаться лидером в технологии блокчейн», - заключил Тарберт.

Напомним, за 2019 год CFTC собрала более $1,3 млрд штрафов, включая выплаты операторов цифровых валют.



