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Доллар дешевеет 26 марта в ожидании статистики по безработице в США
08:16 26.03.2020 |
Курс доллара снижается в четверг утром в ожидании данных по числу заявок на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.30 EET курс доллара к иене снижался до 110,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 111,19 иены. Курс евро рос до 1,0918 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,088 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 100,78 пункта.
Минтруда США позже в четверг обнародует статистику заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 21 марта. Согласно прогнозам, число первичных заявок подскочило в 3,6 раза - до 1 миллиона с 281 тысячи неделей ранее. Это намного выше предыдущего пика, наблюдавшегося во время мирового финансового кризиса.
Некоторые аналитики говорят, что количество первичных заявок может даже превысить миллион, поскольку компании из-за коронавируса быстро сокращают работников.
"Рынкам может быть сложно переварить еженедельные заявки на пособие по безработице. Ожидаются плохие цифры, но есть люди, которые думают, что дела пойдут еще хуже", - сказал агентству Рейтер аналитик JPMorgan Chase Bank Тохру Сасаки (Tohru Sasaki).
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