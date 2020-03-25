|Показатель
|24.03.20
|24.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8139
|27.9612
|0.53
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:39 25.03.2020 |
Национальный банк 25 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 17.7 коп. до 27.9612 UAH/USD.
|Показатель
|24.03.20
|24.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.8139
|27.9612
|0.53
Данные: НБУ
|
|
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|Справочный курс гривны 25 марта понижен на 17,7 коп до уровня 27,9612 грн/$1
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