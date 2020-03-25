Украинские евробонды и ВВП-варранты подорожали 24 марта вместе с мировыми рынками

Еврооблигации Украины вместе с мировыми площадками во вторник заметно подорожали, и ставки по ним снизились на 0,5-1 процентный пункт (п.п.) на фоне известий о достигнутом соглашении в Сенате США по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам общим объемом порядка $2 трлн в условиях пандемии COVID-2019.

В результате доходность бумаг с погашением в 2023-2027 годах снизилась до 12,1-12,8% годовых, а самых "длинных", с погашением в 2032 году, – до 10,6% годовых.

Кроме того, почти на 10% во вторник подорожали ВВП-варранты. Теперь их цена составляет 59,8% от номинала.

В то же время ситуация на "коротком" конце кривой украинского госдолга не столь оптимистична, так как у инвесторов сохраняются опасения о возможности реструктуризации таких облигаций на фоне неудачных сообщений украинских официальных лиц. В результате доходность самых коротких бумаг с погашением в начале сентября этого года увеличилась уже до 15%.

Ставки по еврооблигациям с погашением в 2022 году хотя и снизились, но тоже существенно выше, чем по более "длинным" бумагам – 13,7%.

Как сообщалось, в середине минувшей недели украинские еврооблигации достигли новых минимумов в цене и максимумов в доходности 11,5-14% годовых, а ВВП-варранты подешевели почти до 50% – уровня ноября 2018 года.