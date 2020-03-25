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Золото умеренно дорожает 25 марта в ожидании новых денежных вливаний в экономику США
08:39 25.03.2020 |
Стоимость золота в среду утром несколько прибавляет в стоимости на фоне некоторого ослабления доллара в ожидании продолжения ослабления монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.21 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,23%, или на 3,85 доллара, до 1664,45 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро поднимается на 1,67%, до 14,495 доллара за унцию.
Традиционно более слабый доллар поддерживает котировки золота, поскольку металл становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой. Курс доллара продолжает опускаться на фоне очередных новостей от правительства США о стимуляции экономики.
Ранее советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу сообщил, что общий размер финансовой помощи в стране в связи с пандемией коронавируса составит около 6 триллионов долларов: 2 триллиона – прямая помощь, примерно 4 – за счет кредитов ФРС.
"Золото извлекло выгоду из ожидания массивных мер стимулирования, которые, вероятно, будут одобрены Соединенными Штатами. Инвесторы считают, что золото может сохранить свою стоимость", — сказал агентству Рейтер экономист National Australia Bank Джон Шарма (John Sharma).
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