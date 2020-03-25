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Доллар умеренно дешевеет к евро 25 марта после предложения ФРС США
08:34 25.03.2020 |
Курс доллара утром слабо снижается к евро и растет к иене на фоне новых объявленных монетарных мер Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.18 EET курс евро растёт до 1,08 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0787 доллара за евро; курс доллара к иене увеличивается до 111,36 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 111,21 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,43%, до 101,6 пункта.
Предложение Федеральной резервной системы (ФРС) США о неограниченном выкупе с надеждами на огромный пакет налогово-бюджетных стимулов со стороны правительства пока умеренно негативно для доллара.
При этом многие инвесторы в целом предпочитают сохранять осторожность, поскольку масштабы распространения нового коронавируса в мире не ослабевают и многие аналитики ожидают рецессии по всему миру.
"Я не уверен, сможет ли это настроение сохраниться через 24 часа. Общая (вирусная) картина все еще очень мрачна и почти наверняка ухудшится", - сказал агентству Рейтер валютный аналитик Westpac Шон Кэллоу (Sean Callow).
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