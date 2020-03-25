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НБУ 24 марта не продавал валюту из резерва для поддержки гривни - впервые за несколько недель
23:35 24.03.2020 |
Банки в Украине смогут пополнить свои кассы наличным долларом в ближайшие дни.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.
"Партия банкнот должна вскоре поступить в Украину, после чего Национальный банк проведет очередную операцию по обмену наличной валюты на безналичную", - говорится в сообщении.
Кроме того, регулятор отмечает, что впервые за последние несколько недель котировки гривни на межбанке не нуждались в интервенции со стороны Нацбанка.
В НБУ также отметили, что впервые за последние несколько недель в Национальном банке не пришлось проводить интервенции по продаже валюты.
"Межбанковский рынок балансировался без нашего участия. Котировки находились преимущественно в диапазоне 27,7-28 грн за доллар США", - отметили в ведомстве.
Как сообщал Укринформ, накануне, 23 марта интервенции по продаже валюты составляли 50 млн долл. США, на прошедших неделях Нацбанк продавал по 100-300 млн долл. США ежедневно.
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