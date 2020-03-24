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Депозитные ставки для физлиц 24.03.20
19:28 24.03.2020 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 24 марта 2020 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|11.58
|0.82
|0.17
|6 мес.
|11.94
|1.16
|0.38
|9 мес.
|12.00
|1.18
|0.32
|12 мес.
|12.01
|1.56
|0.57
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
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