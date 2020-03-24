Евросоюз призвали создать единую классификацию для цифровых активов и криптовалют

Всемирная федерация бирж (WFE) призвала Еврокомиссию внести ясность в классификацию цифровых активов и криптовалют в ответ на дискуссионный документ, посвященный созданию нормативно-правовой базы для криптовалютного рынка.

В частности, организация выступила с предложением создать единую классификацию, которая охватит все виды цифровых активов, а криптовалюты будут включены как подкатегория.

В WFE также отметили, что классификация цифровых валют должна быть гибкой, чтобы соответствовать международным классификациям по мере их развития.

Установленные термины должны предусматривать нормативные регуляторные принципы, лежащие в их основе, подчеркнули в организации.

Введение единой классификации поможет не только внести ясность в регулирование цифровых активов, но и укрепят сотрудничество между странами Евросоюза.

Ранее ввести единую классификацию при разработке нормативно-правовой базы для крипторынка призвала Европейская ассоциация клиринговых домов (EACH).

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис пообещал представить новые правила регулирования криптовалютной индустрии.



