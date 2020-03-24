Справочный курс гривны 24 марта повышен на 32 коп до уровня 27,8139 грн/$1

|Показатель
|23.03.20
|24.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1333
|27.8139
|1.14
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:23 24.03.2020 |
Национальный банк 24 марта повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 32 коп. до 27.8139 UAH/USD.
|Показатель
|23.03.20
|24.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.1333
|27.8139
|1.14
Данные: НБУ
|
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