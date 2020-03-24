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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 23.03.20
11:29 24.03.2020 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|21.02
|10.0188
|8.0867
|24.02
|9.4288
|8.1328
|25.02
|9.3200
|8.1772
|26.02
|9.2643
|8.0776
|27.02
|9.2750
|8.0279
|28.02
|9.5500
|8.2212
|02.03
|9.5612
|8.2751
|03.03
|9.4000
|8.1562
|04.03
|9.3650
|8.2766
|05.03
|9.2270
|8.2114
|06.03
|9.3955
|8.2906
|10.4713
|10.03
|10.1964
|10.3346
|9.4384
|11.03
|11.0278
|11.4963
|12.6819
|12.03
|11.3194
|14.2943
|14.9589
|13.03
|12.9607
|14.4605
|16.03
|12.5357
|16.3297
|17.03
|14.8864
|20.2677
|18.03
|13.3500
|21.4416
|24.1838
|19.03
|13.4118
|22.3056
|20.03
|12.7500
|12.0137
|23.03
|11.4214
|11.6684
Данные НБУ.Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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