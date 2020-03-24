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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 24.03.2020
11:28 24.03.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 24 марта 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|28,0000
|Креди Агриколь
|27,9900
|Правекс
|27,6500
|Укрстройинвестбанк
|28,0000
|Приватбанк
|27,5500
|Окси банк
|28,2000
|Банк инвестиций и сбережений
|27,5000
|Приватбанк
|28,2486
|Банк Сич
|27,5000
|Банк Сич
|28,2500
|Альфа-банк
|27,5000
|Правекс
|28,2500
|Креди Агриколь
|27,4700
|Райффайзен Банк Аваль
|28,2800
|Укрстройинвестбанк
|27,4000
|Альфа-банк
|28,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|27,3972
|Банк инвестиций и сбережений
|28,5000
|Окси банк
|27,2000
|Ощадбанк
|28,5000
|Ощадбанк
|27,1000
|Укргазбанк
|28,9000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Проминвестбанк
|29,0000
|Проминвестбанк
|26,5000
|Украинский Капитал
|29,0000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Приватбанк
|29,5500
|Креди Агриколь
|30,1700
|Креди Агриколь
|29,5500
|Правекс
|30,2500
|Банк инвестиций и сбережений
|29,5000
|Банк Сич
|30,3000
|Альфа-банк
|29,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|30,3000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,4985
|Окси банк
|30,3000
|Укрстройинвестбанк
|29,4000
|Проминвестбанк
|30,4000
|Правекс
|29,3500
|Укрстройинвестбанк
|30,4000
|Окси банк
|29,3000
|Ощадбанк
|30,5500
|Банк Сич
|29,3000
|Приватбанк
|30,5810
|Проминвестбанк
|29,1000
|Альфа-банк
|30,6000
|Укргазбанк
|29,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|30,7800
|Ощадбанк
|28,9000
|Укргазбанк
|31,0000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Украинский Капитал
|32,0000
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