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Нацбанк не будет вводить ограничения на использование средств населения или бизнеса
08:36 24.03.2020 |
Банковская система сегодня имеет достаточно ликвидности, чтобы поддержать экономику и население.
Об этом в эфире "Свободы слова" сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, сообщает корреспондент Укринформа.
"Банковская система сегодня ликвидна. Она имеет достаточно ликвидности, чтобы поддержать экономику и население. Банковская система достаточно капитализирована, чтобы выдержать временные осложнения, которые могут возникнуть в связи с ограничительными мерами ", - сказала Рожкова.
Она подчеркнула, что работа отделений банков, банков и терминалов - бесперебойная.
"Мы видим тот факт, что количество посещений сокращается. Но они работают, люди имеют доступ к своим счетам. Никаких ограничений по использования средств, полученных у населения или бизнеса, аккумулированные на счетах в банках, нет. И НБУ не видит каких-либо оснований вводить ограничения ", - отметила Рожкова.
Она напомнила, что НБУ готов к рефинансированию украинских банков в случае, если в этом будет необходимость.
"Уже сегодня мы изменили сроки рефинансирования, удлинив их в банки. Рефинансирование может быть больше года. Если возникнет такая необходимость для банков, мы его введем ", - рассказала Рожкова.
По ее словам, НБУ также пока продолжает свое присутствие на валютном рынка.
"Это очень важно, поскольку с начала введения карантинных мероприятий мы видели определенные ажиотажные явления на рынке. Это понятно, потому что бизнес и население потеряли уверенность ", - добавила Рожкова.
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