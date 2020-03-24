Нацбанк не будет вводить ограничения на использование средств населения или бизнеса

Банковская система сегодня имеет достаточно ликвидности, чтобы поддержать экономику и население.

Об этом в эфире "Свободы слова" сказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова, сообщает корреспондент Укринформа.

"Банковская система сегодня ликвидна. Она имеет достаточно ликвидности, чтобы поддержать экономику и население. Банковская система достаточно капитализирована, чтобы выдержать временные осложнения, которые могут возникнуть в связи с ограничительными мерами ", - сказала Рожкова.

Она подчеркнула, что работа отделений банков, банков и терминалов - бесперебойная.

"Мы видим тот факт, что количество посещений сокращается. Но они работают, люди имеют доступ к своим счетам. Никаких ограничений по использования средств, полученных у населения или бизнеса, аккумулированные на счетах в банках, нет. И НБУ не видит каких-либо оснований вводить ограничения ", - отметила Рожкова.

Она напомнила, что НБУ готов к рефинансированию украинских банков в случае, если в этом будет необходимость.

"Уже сегодня мы изменили сроки рефинансирования, удлинив их в банки. Рефинансирование может быть больше года. Если возникнет такая необходимость для банков, мы его введем ", - рассказала Рожкова.

По ее словам, НБУ также пока продолжает свое присутствие на валютном рынка.

"Это очень важно, поскольку с начала введения карантинных мероприятий мы видели определенные ажиотажные явления на рынке. Это понятно, потому что бизнес и население потеряли уверенность ", - добавила Рожкова.