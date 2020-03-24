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Золото дорожает 24 марта на новых мерах ФРС США по поддержке экономики
08:31 24.03.2020 |
Стоимость золота растет во вторник утром более чем на 1% на фоне новых мер ФРС США по стимулированию экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.35 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,15%, или на 18,05 доллара - до 1584,05 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро поднималась также на 1,15% - до 13,375 доллара за унцию.
Инвесторы обратили внимание на новые меры Федеральной резервной системы (ФРС) США по поддержке крупнейшей мировой экономики. Регулятор в понедельник сообщил, что будет выкупать ипотечные и казначейские бумаги в том количестве, которое будет необходимо для поддержки рынка.
Золото сильно дешевело ранее в марте, - обвал на фондовых рынках заставил инвесторов продавать драгоценный металл, чтобы получить наличные деньги. Теперь, на фоне новых мер стимулирования правительств и центробанков к инвесторам снова вернулось желание покупать активы.
Золото традиционно считается надежным активом во времена глобальной экономической неопределенности и остается привлекательным для покупки из-за пандемии коронавируса. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончались.
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