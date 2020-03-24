Доллар США дешевеет к большинству основных валют, норвежская крона взлетела на 4,5% к доллару

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, падает на 0,84%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опускается 0,9%.
Курс евро к доллару поднялся на 0,89% - до $1,0824, стоимость американской валюты в паре с иеной опустилась на 0,33%, до 110,87 иены. Фунт стерлингов подорожал относительно доллара на 1,56% и торгуется около $1,1723.
Курс норвежской кроны относительно доллара подскочил на 4,49%. Индекс валют развивающихся стран близок к максимальному подъему за последние три года, отмечает Bloomberg.
Накануне ФРС объявила о том, что не ограничивает программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется. Ранее размер QE был установлен на уровне $700 млрд.
Cенаторы-демократы, в свою очередь, повторно заблокировали в понедельник вынесение на голосование $2-триллионного законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам США, настаивая на более жестком порядке предоставления помощи крупному бизнесу.
Между тем сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в марте 2020 года упал до рекордного минимума. Индикатор рухнул до 31,4 пункта в марте по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее, показали предварительные данные исследовательской компании Markit Economics.
Это максимальное падение за месяц с июля 1998 года, когда начал учитываться этот показатель. Предыдущий минимум был зафиксирован в феврале 2009 года, когда индекс упал до 36,2 пункта.