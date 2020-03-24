Доллар США дешевеет к большинству основных валют, норвежская крона взлетела на 4,5% к доллару

Курс доллара США продолжает снижаться во вторник относительно большинства основных валют на фоне действий Федеральной резервной системы (ФРС).

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, падает на 0,84%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опускается 0,9%.

Курс евро к доллару поднялся на 0,89% - до $1,0824, стоимость американской валюты в паре с иеной опустилась на 0,33%, до 110,87 иены. Фунт стерлингов подорожал относительно доллара на 1,56% и торгуется около $1,1723.

Курс норвежской кроны относительно доллара подскочил на 4,49%. Индекс валют развивающихся стран близок к максимальному подъему за последние три года, отмечает Bloomberg.

Накануне ФРС объявила о том, что не ограничивает программу количественного смягчения каким-либо объемом и будет выкупать столько активов, сколько потребуется. Ранее размер QE был установлен на уровне $700 млрд.

Cенаторы-демократы, в свою очередь, повторно заблокировали в понедельник вынесение на голосование $2-триллионного законопроекта об экстренной помощи экономике и гражданам США, настаивая на более жестком порядке предоставления помощи крупному бизнесу.

Между тем сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в марте 2020 года упал до рекордного минимума. Индикатор рухнул до 31,4 пункта в марте по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее, показали предварительные данные исследовательской компании Markit Economics.

Это максимальное падение за месяц с июля 1998 года, когда начал учитываться этот показатель. Предыдущий минимум был зафиксирован в феврале 2009 года, когда индекс упал до 36,2 пункта.