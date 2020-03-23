Украинцы с 1 по 19 марта продали наличной валюты на $8,8 млн больше, чем купили

Объем продажи населением наличной валюты в период с 1 по 19 марта 2020 года превысил объем покупки на $8,8 млн, свидетельствует статистика Национального банка Украины (НБУ), обнародованная на странице экспертной платформы регулятора в Facebook.

Согласно ей, украинцы за три недели марта продали $981,5 млн наличной валюты, купили – $972,6 млн.

"Всплеск спроса на наличную валюту был зафиксирован 10-17 марта. Именно в этот период в кассах банков граждане покупали гораздо больше инвалюты, чем сдавали. Это вызывало резкое снижение обменного курса гривни", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пик покупок пришелся на 10, 11 и 16 марта: в эти дни украинские банки продали в кассах соответственно $148 млн, $114 млн и $106 млн, тогда как среднедневной спрос на наличную валюту в этом году составляет $64 млн.

Вместе с тем с 18 по 19 марта впервые после начала "острой фазы коронавирусного кризиса" украинцы вернулись к продаже наличной валюты. В частности, в четверг, 19 марта, украинцы сдали в кассу $39,8 млн, а приобрели $28,1 млн (минимум за месяц), свидетельствует сообщение.

"Этим и объясняется то, что обменный курс на наличном рынке, который местами пересекал отметку 29 грн/$1 в середине месяца, в дальнейшем снизился примерно на 1 грн по курсу продажи. В целом обменные курсы наличного и межбанковского рынка сблизились", – отмечается в сообщении.

В целом с 1 января по 19 марта объем продажи населением наличной валюты превышал над объемом покупки на $402,5 млн (украинцы продали – $3,854 млрд, купили – $3,451 млрд), свидетельствуют обнародованные данные.