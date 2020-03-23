Украинцам разрешили не платить за ипотеку на время карантина

Национальный банк Украины сообщил, что на момент введения в Украине карантинных мероприятий (на данный момент до 3 апреля 2020 года) украинцы могут не осуществлять платежи по ипотечным кредитам.

Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

«Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Об этом банки также должны сообщить клиентам», - говорится в сообщении НБУ.

Там также напоминают, банкам запрещено штрафовать своих клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов, повышать процентные ставки по таким кредитам или осуществлять другие подобные мероприятия. Об этом банки должны проинформировать своих заемщиков.

Кроме этого, Верховная Рада запретила взимать штрафы и неустойки с украинцев за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Сейчас Национальный банк работает над универсальными правилами для банков по льготному обслуживанию клиентов, в частности по обслуживанию кредитов. Эти правила должны согласовать в ближайшее время. Они будут касаться не только граждан, но и малого, среднего и крупного бизнеса.

Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля.

С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Также правительство решило до 3 апреля отменить авиа, железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями Украины, а также остановить работу метрополитенов. Движение собственных автомобилей не ограничивается.