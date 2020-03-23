Финансовые новости
- |
- 23.03.20
- |
- 23:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинцам разрешили не платить за ипотеку на время карантина
16:51 23.03.2020 |
Национальный банк Украины сообщил, что на момент введения в Украине карантинных мероприятий (на данный момент до 3 апреля 2020 года) украинцы могут не осуществлять платежи по ипотечным кредитам.
Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
«Клиенты банков на время карантина могут приостановить уплату платежей по ипотечным кредитам, и банки не должны в таких случаях взимать с них залог. Об этом банки также должны сообщить клиентам», - говорится в сообщении НБУ.
Там также напоминают, банкам запрещено штрафовать своих клиентов за несвоевременную оплату потребительских кредитов, повышать процентные ставки по таким кредитам или осуществлять другие подобные мероприятия. Об этом банки должны проинформировать своих заемщиков.
Кроме этого, Верховная Рада запретила взимать штрафы и неустойки с украинцев за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Сейчас Национальный банк работает над универсальными правилами для банков по льготному обслуживанию клиентов, в частности по обслуживанию кредитов. Эти правила должны согласовать в ближайшее время. Они будут касаться не только граждан, но и малого, среднего и крупного бизнеса.
Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Так, все учебные заведения, включая частные, закрыли на три недели, до 3 апреля.
С 16 марта Украина на две недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.
Также правительство решило до 3 апреля отменить авиа, железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями Украины, а также остановить работу метрополитенов. Движение собственных автомобилей не ограничивается.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Из карантина в феодализм. Как коронавирус лишает Зеленского власти над регионами
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях - Шмыгаль
|Зеленский может уйти в отставку, а позиции Медведчука станут сильнее – Портников
|Министр Емец призвал нардепов проголосовать за введение ЧП в Украине из-за коронавируса
|«Мерседес» в коронавирус: Как Ермак испортил себе и Зеленскому «минский договорняк»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинцы с 1 по 19 марта продали наличной валюты на $8,8 млн больше, чем купили
|Депозитные ставки для физлиц 23.03.20
|Украинцам разрешили не платить за ипотеку на время карантина
|Курс доллара 23 марта колеблется к мировым валютам после рекордного роста
|Решение о снижении учетной ставки НБУ до 10% с 13 марта поддержали 7 из 10 членов Комитета монетарной политики
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.03.20
Это интересно
|Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером
|YouTube снижает качество видеостриминга в Европе из-за коронавируса
|Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество
|SpaceX намерена уже в мае впервые отправить астронавтов на МКС
|Porsche будет печатать спортивные сиденья на 3D-принтере
|Lexus представил первый в мире «татуированный» автомобиль
|Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink