Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.03.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|18.03
|8543.50 (12.0)
|19.03
|10858.50 (12.0)
|20.03
|100.0 (12.0)
|6934.4 (10.0;28)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|18.03
|8869.0 (8.0)
|-
|10.03
|7855.0 (8.0)
|20.03
|28963.0 (8.0)
|66440.0 (10.0;7)
Данные НБУ