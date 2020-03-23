Финансовые новости
- |
- 23.03.20
- |
- 23:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 23.03.20
12:27 23.03.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|20 февраля
|65656.7
|21 февраля
|67729.2
|24 февраля
|66863.4
|25 февраля
|67033.8
|26 февраля
|69088.3
|27 февраля
|62325.9
|28 февраля
|60356.3
|2 марта
|56789.7
|3 марта
|49561.7
|4 марта
|50945.4
|5 марта
|59843.5
|6 марта
|57757.0
|10 марта
|54445.2
|11 марта
|56737.2
|12 марта
|51620.7
|13 марта
|46303.1
|16 марта
|51629.3
|17 марта
|47882.7
|18 марта
|41109.1
|19 марта
|39363.7
|20 марта
|36706.7
|23 марта
|88552.7
Данные: Нацбанк Украины.Официальный курс НБУ на 23 марта - 27,7386 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Из карантина в феодализм. Как коронавирус лишает Зеленского власти над регионами
ТОП-НОВОСТИ
|Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях - Шмыгаль
|Зеленский может уйти в отставку, а позиции Медведчука станут сильнее – Портников
|Министр Емец призвал нардепов проголосовать за введение ЧП в Украине из-за коронавируса
|«Мерседес» в коронавирус: Как Ермак испортил себе и Зеленскому «минский договорняк»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украинцы с 1 по 19 марта продали наличной валюты на $8,8 млн больше, чем купили
|Депозитные ставки для физлиц 23.03.20
|Украинцам разрешили не платить за ипотеку на время карантина
|Курс доллара 23 марта колеблется к мировым валютам после рекордного роста
|Решение о снижении учетной ставки НБУ до 10% с 13 марта поддержали 7 из 10 членов Комитета монетарной политики
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.03.20
Это интересно
|Bentley заменит флагманский седан Mulsanne большим кроссовером
|YouTube снижает качество видеостриминга в Европе из-за коронавируса
|Самую мощную BMW 7 серии переведут на электричество
|SpaceX намерена уже в мае впервые отправить астронавтов на МКС
|Porsche будет печатать спортивные сиденья на 3D-принтере
|Lexus представил первый в мире «татуированный» автомобиль
|Ракета SpaceX Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников Starlink