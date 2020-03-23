Справочный курс гривны 23 марта понижен на 19,03 коп до уровня 28,1333 грн/$1

|Показатель
|20.03.20
|20.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9430
|28.1333
|0.68
Данные: НБУ
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12:20 23.03.2020 |
Национальный банк 23 марта понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 19,03 коп. до 28.1333 UAH/USD.
|Показатель
|20.03.20
|20.03.20
|Изменение, %
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.9430
|28.1333
|0.68
Данные: НБУ
|
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