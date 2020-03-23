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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23.03.2020
10:40 23.03.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 23 марта 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|27,7000
|Правекс
|27,9000
|Альфа-банк
|27,7000
|Креди Агриколь
|27,9900
|Банк инвестиций и сбережений
|27,6000
|Приватбанк
|28,0899
|Райффайзен Банк Аваль
|27,5482
|Окси банк
|28,1000
|Глобус
|27,4000
|Альфа-банк
|28,2000
|Креди Агриколь
|27,3100
|Банк Сич
|28,2000
|Правекс
|27,2000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,2000
|Окси банк
|27,2000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,2800
|Банк Сич
|27,2000
|Глобус
|28,4000
|Приватбанк
|27,1000
|Ощадбанк
|28,5000
|Ощадбанк
|27,0000
|Укргазбанк
|28,7000
|Проминвестбанк
|26,5000
|Проминвестбанк
|29,0000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|29,6000
|Правекс
|29,7000
|Креди Агриколь
|29,3000
|Банк Сич
|30,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|29,2397
|Альфа-банк
|30,1000
|Глобус
|29,2000
|Окси банк
|30,1000
|Альфа-банк
|29,2000
|Креди Агриколь
|30,1500
|Правекс
|29,1500
|Банк инвестиций и сбережений
|30,3000
|Проминвестбанк
|29,1000
|Приватбанк
|30,3030
|Приватбанк
|29,0500
|Глобус
|30,4000
|Укргазбанк
|29,0000
|Проминвестбанк
|30,4000
|Окси банк
|29,0000
|Райффайзен Банк Аваль
|30,4800
|Банк Сич
|29,0000
|Ощадбанк
|30,5500
|Ощадбанк
|28,9000
|Укргазбанк
|31,0000
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