Золото дорожает 23 марта на возвращении у инвесторов спроса на активы

Стоимость золота растет в понедельник утром на фоне вернувшегося к инвесторам желания покупать активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,93% или на 13,3 доллара, до 1497,2 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро - на 1,87%, до 12,617 доллара за унцию.

Золото традиционно считается надежным активом, спрос на который растет в условиях экономической нестабильности. В условиях сильной волатильности рынка из-за распространяющегося коронавируса инвесторы снова вернулись к покупке надежных активов.

Волна фискальных и монетарных стимулов в целях противодействия экономическим рискам распространения коронавируса со стороны центробанков остановила рост интереса инвесторов к наличным деньгам. Так, ЕЦБ сообщил о введении новой программы выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро, которая будет действовать до конца года. Ранее в марте было объявлено о еще одном пакете покупки активов на 120 миллиардов евро на 2020 год.

"Наконец, золото начинает стабилизироваться. Поскольку мы видим, что монетарные стимулы повлияли на рынок, и это немного сбалансировало не только золото, но и акции", - прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный аналитик брокерской компании Oanda Эдвард Мойа (Edward Moya).