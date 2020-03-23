НБУ просит открыть валютные обменники и ломбарды во время карантина

Национальный банк обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги во время карантина.

С 17 марта Кабмин приостановил работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей, чтобы остановить распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

«Это ограничение не распространяется на банки и страховые компании, однако распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и др.)», - сообщили в НБУ.

Национальный банк предлагает правительству внести изменения в постановление № 211 от 11 марта, позволив предоставление всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер. Это позволит обеспечить бесперебойность предоставления финуслуг всем гражданам.

«Сегодня услуги по обмену валют, перевода средств, небанковского кредитования, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом у населения», - уверены в НБУ.